Интернет-магазин под ключ

Интересует бюджетный вариант интернет-магазина с последующим продвижением (желательно, но не обязательно) и с возможностью последующего улучшения/доработки (ну если это в принципе возможно).

Главное требование - возможность импорта данных из эксель.

Вот похоже с этим импортом из экселя - как раз проблема (файл у меня экселевский какой-то не такой).

Интересуют цены/сроки/функции,входящие в базовый проект.