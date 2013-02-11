Интернет-магазин под ключ

$500
Интернет-магазиныЗакрыт30 заявок295 просмотров
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Интересует бюджетный вариант интернет-магазина с последующим продвижением (желательно, но не обязательно) и с возможностью последующего улучшения/доработки (ну если это в принципе возможно).

Главное требование - возможность импорта данных из эксель.

Вот похоже с этим импортом из экселя - как раз проблема (файл у меня экселевский какой-то не такой).

Интересуют цены/сроки/функции,входящие в базовый проект.

11 лет назад
flashka72
Елена 
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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