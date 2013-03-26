Создание сайта на основе шаблона

Редактирование шаблона сайта по следующим триггерам: (joomla 2.5.4+2.0.1.12) 1.Сделать возможность вывода нескольких цен товара в категории (так как размер товара разный.) пример http://www.opttextil.ru/shop/441/442/_abrend_b1252/ 2. Сделать возможность ставить кнопку "купить" рядом с кнопкой "подробнее" при нажатии на которую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать в короткие сроки сайт на основе данного шаблона http://livedemo00.template-help.com/zencart_41513/index.php?main_page=index
Шаборн на основе Zen-Cart 1.5
Также необходимо создать определенный функционал, который описан в ТЗ.
От вас сроки и стоимость.
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