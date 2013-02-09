Шаблон сайта (joomla +VM 2.0.1.12) по триггерам

Редактирование шаблона сайта по следующим триггерам: (joomla 2.5.4+2.0.1.12)

1.Сделать возможность вывода нескольких цен товара в категории (так как размер товара разный.) пример http://www.opttextil.ru/shop/441/442/_abrend_b1252/

2. Сделать возможность ставить кнопку "купить" рядом с кнопкой "подробнее" при нажатии на которую всплывает окно ( Имя, телефон, e-mail, комментарий . ps-Обязательная строка для заполнения только строка телефон.)

3.Сделать возможность вывода такой же кнопку в самой карточки товара .после описания товара.http://maskzone.ru/

4.Сделать отзывы с правой стороны сайта http://nemilniepuziri.ru/

5.Сделать кнопку "заказать звонок" при нажатии на которую всплывает окно ( Имя, телефон, e-mail, комментарий . ps-Обязательная строка для заполнения только строка телефон.) в конце и в начале сайта пример http://maskzone.ru/

6.Сделать возможность ставить обратный счетчик времени на акции.http://nemilniepuziri.ru/

7.Возможность ставить 2 цены (старую и новую. старая должна быть зачеркнута. пример http://maskzone.ru/

Сайт на котором это нужно сделать textilufa.ru

Cрок 2 дня

Цена 1000 рублей