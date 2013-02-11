Webasyst: доведение до конца проекта

Необходим сайт, который представляет собой каталог товаров и услуг (продажа декоративных растений и ландшафтный дизайн). Понравились шаблоны по ландшафтному дизайну на http://www.templatemonster.com, но все они направлены на оказание услуг и нет комбинации с продажей товаров. ...