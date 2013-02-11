Webasyst: доведение до конца проекта

$250
Интернет-магазиныЗавершен1 заявка167 просмотров
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Довести до конца "натягивание" готовой верстки на Shop Script Webasyst, ввести в эксплуатацию магазин.

Работу начинал другой программер.

11 лет назад
nightscorp
Никита 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отлично и быстро проделанная работа! Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Своевременная оплата, чёткое тз, рекомендую.
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