Webasyst: доведение до конца проекта

Нужно разработать интернет-магазин на 500-1000 товаров с приемом электронных платежей, с банковских карт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Довести до конца "натягивание" готовой верстки на Shop Script Webasyst, ввести в эксплуатацию магазин.
Работу начинал другой программер.
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