Магазин на Joomla

Нужно сделать интернет магазин на Joomla.Дизайн готов. Ищу специалиста с опытом работы и в дальнейшем с кем можно регулярно работать по созданию интернет магазинов. Присылайте ссылки на рабочие проекты. Только фрилансеры, со студиями не работаю