Магазин на Joomla

Интернет-магазиныЗакрыт16 заявок139 просмотров
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Магазин на Joomla

Нужно сделать интернет магазин на Joomla.Дизайн готов. Ищу специалиста с опытом работы и в дальнейшем с кем можно регулярно работать по созданию интернет магазинов. Присылайте ссылки на рабочие проекты. Только фрилансеры, со студиями не работаю

Joomla
11 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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