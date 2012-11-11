flck64

Евгений flck64

 
31 годБолгария/София
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Предметная визуализация

Специализируюсь на предметной визуализации.

Опыт работы - пол года.

В работе использую свободное программное обеспечение:

- Blender, Cycles Render;

- GIMP;

- Inkscape;

Портфолио
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Отзывы заказчиков
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создать 3D-модель
Второй раз работаем и работа выполнена на отлично, как и в первый раз. Благодарю!
Понравилось работать с Андреем, интересные задания, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
drakula1980
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Разработка 3D-модели фотоаппарата
Оперативное выполнение поставленной задача, включая дополнения не вошедшие в общее ТЗ. Спасибо Евгений, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рад был поработать с Андреем. Чёткое задание, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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sander
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
11 лет назад
Смоделировать витрину островка в ТРЦ
Процессом сотрудничеством с Евгением и результатом работы остался доволен. Отдельное спасибо за оперативность.
Остался очень доволен сотрудничеством с Александром. Отдельное спасибо за грамотно составленное ТЗ.
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vh213
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
3Д-модель в блендере для такой иконки
Работать с Евгением - одно удовольствие! Профессионализм, внимание к деталям, желание помочь - все выше всяких похвал!
С Владимиром работать очень приятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
vh213
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Создать простую 3Д-модель для использования в GUI
Евгений сделал все очень качественно, минимальные правки которые потребовались сделал очень быстро. По многим признакам видно, что Евгений - действительно профессионал. Черезвычайно приятно работать с Евгением!
Был приятно удивлён чёткости постановки задачи. Рад был поработать с Владимиром. Рекомендую!
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3D-графика
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#42