Предметная визуализация
Специализируюсь на предметной визуализации.
Опыт работы - пол года.
В работе использую свободное программное обеспечение:
- Blender, Cycles Render;
- GIMP;
- Inkscape;
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Второй раз работаем и работа выполнена на отлично, как и в первый раз. Благодарю!
Ответный отзыв
Понравилось работать с Андреем, интересные задания, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
10 баллов
10 лет назад
Оперативное выполнение поставленной задача, включая дополнения не вошедшие в общее ТЗ. Спасибо Евгений, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Рад был поработать с Андреем. Чёткое задание, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$45
10 баллов
11 лет назад
Процессом сотрудничеством с Евгением и результатом работы остался доволен. Отдельное спасибо за оперативность.
Ответный отзыв
Остался очень доволен сотрудничеством с Александром. Отдельное спасибо за грамотно составленное ТЗ.
$15
10 баллов
11 лет назад
Работать с Евгением - одно удовольствие! Профессионализм, внимание к деталям, желание помочь - все выше всяких похвал!
Ответный отзыв
С Владимиром работать очень приятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$5
10 баллов
11 лет назад
Евгений сделал все очень качественно, минимальные правки которые потребовались сделал очень быстро. По многим признакам видно, что Евгений - действительно профессионал. Черезвычайно приятно работать с Евгением!
Ответный отзыв
Был приятно удивлён чёткости постановки задачи. Рад был поработать с Владимиром. Рекомендую!
3D-графика
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#42