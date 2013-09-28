Разработка 3D-модели фотоаппарата

Есть черно-белые стилизованные рисунки 2-х фотоаппаратов.

Необходимо по каждому рисунку создать 3D-модель в точности совпадающую по пропорциям с рисунком, обязательно похожую (узнаваемую) на 2D оригинал.

Особенности моделей:

1) 3D модель будет использоваться для разработки литьевой формы для дальнейшего изготовления миниатюр из метала.

2) Формат файла stl, модель обязательно в полигонах (не субдивы и не нурбсы)

3) Обратите внимание, что модель должна быть приплюснутой, объем нужен для создания рельефа. Пример таких миниатюр прилагаю в файле с оригинальными 2D эскизами.