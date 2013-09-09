3д макеты состава гибкой черепицы и водостока

$90
3D-графикаЗакрыт11 заявок208 просмотров
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Доброго дня.

Нам необходимо создать 6 3д изображений состава гибкой черепицы (они между собой очень похожи) и 6 3д изображений состава водосточной трубы.

10 лет назад
ksanksana
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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