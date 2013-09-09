3д макеты состава гибкой черепицы и водостока

Есть фото бутылочки настойки (см. приложение). Чтобы не фотографировать и обрабатывать несколько сотен таких бутылочек, требуется нарисовать их. Берется 1 бутылочка и на нее виртуально наклеивается наклейка. Наклейки все есть в формате jpg. Рисунок должен ...