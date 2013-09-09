Создать 3д модели квартир

3D-графикаЗакрыт10 заявок282 просмотра
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Необходимо создать 3д модели квартир по плану с простой мебелью и отделкой для застройщика. Примеры смотреть во вложении. Необходимо будет создать 6-7 моделей (по согласованию). Цена договорная.

10 лет назад
good-seller
Лариса 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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