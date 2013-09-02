Нужно доработать программу подбора кровли и фасадов, аналогичную этой http://www.tegola.ru/podbor_krisi.html : 1. Уменьшить размер 2. Заменить одну кровельную визуализацию 3. Сделать возможным выбор одновременно нескольких параметров Требования к исполнителю: знание Флеш, ФШ
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Разработка дизайна упаковки компьютера в сборе под ключ.
В 3d графике.
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