3D Проектирование здания

Добрый день! Необходимо сделать качественные 3D модели зданий.

Есть архитектурные чертежи. Интересует стоимость, и портфолио!

Нужна максимально качественная и детализированная 3D модель здания.

Файл Военвед это как пример удачного моделирования, остальные так сяк. http://www.weblancer.net/download/projects/118917/%E2%EE%E5%ED%E2%E5%E4.jpg

Но это рендеры, а нужны именно исходники в 3D с текстурами и прочим, что бы у клиента была возможность отрендерить здание в любом ракурсе. Сроки, и стоимость с Вас :)