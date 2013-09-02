3D Проектирование здания

3D-графикаЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Добрый день! Необходимо сделать качественные 3D модели зданий.

Есть архитектурные чертежи. Интересует стоимость, и портфолио!

Нужна максимально качественная и детализированная 3D модель здания.

Файл Военвед это как пример удачного моделирования, остальные так сяк. http://www.weblancer.net/download/projects/118917/%E2%EE%E5%ED%E2%E5%E4.jpg

Но это рендеры, а нужны именно исходники в 3D с текстурами и прочим, что бы у клиента была возможность отрендерить здание в любом ракурсе. Сроки, и стоимость с Вас :)

10 лет назад
wizardshadow
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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