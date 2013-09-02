Сделать 3D модель бижутерии (колец) на основе фото

Нужно нарисовать обложку на печать для книги Ежедневник и 3D картинку На лицевой стороне 1)Заголовок: «Ежедневник Оконных продаж» Меркулов А.А. 2)Идея для картинки: человек с окном, продажа окон оптом, менеджер улыбается и продает. Цвет ...
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С предложенных фото нужно просто сделать 3D модели с предоставлением 4 фото разных ракурсов для полного предстовления об всех сторонах, ньюансов изделия
С Фото Нужно убрать все камни готовые кольца должны быть чистыми
В Качестве примера демонстрации способностей предлогаю сделать пример на выбор одного из колец во вложение
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