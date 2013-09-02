Сделать 3D модель бижутерии (колец) на основе фото

С предложенных фото нужно просто сделать 3D модели с предоставлением 4 фото разных ракурсов для полного предстовления об всех сторонах, ньюансов изделия

С Фото Нужно убрать все камни готовые кольца должны быть чистыми

В Качестве примера демонстрации способностей предлогаю сделать пример на выбор одного из колец во вложение