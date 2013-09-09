Разработка персонажа для последующего литья

Требуется сделать 3д модель акулы 8000-12000 треугольников, две карты: diffuse 2k и normal 2k. две анимации: 1) акула выныривает с открытой пастью с воды и уплывает назад, 2) акула вплаве периодично открывает пасть. Анатомично должна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист в области 3D, способный
- создать модель персонажа (согласно фирменному стилю)
- выставить его в необходимой позе
- адаптировать модель для литья
- сделать чертежи для технологической оснастки
Пример персонажа прилагаю
С Вашей стороны жду
- Примеры Вашего портфолио
- Стоимость (максимально детализированную)
- Сроки
- Форму оплаты
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