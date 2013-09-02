Продающий баннер. В стиле хай-тек.

Добрый день! Необходимо сделать качественные 3D модели зданий. Есть архитектурные чертежи. Интересует стоимость, и портфолио! Нужна максимально качественная и детализированная 3D модель здания. Файл Военвед это как пример удачного моделирования, остальные так сяк. http://www.weblancer.net/download/projects/118917/%E2%EE%E5%ED%E2%E5%E4.jpg Но это рендеры, а нужны ...
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необходимы продающие баннеры на услуги: разработка бренда.
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