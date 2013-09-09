Найти и адаптировать 3d модель для 3d принтера

Нужно помочь мне найти бесплатную 3d модель на новогоднюю тематику (пример того, что нравится - в аттаче. Можно отдельно найти модели елки и домика) и адаптировать ее для печати на 3d принтере (размеры указать, перевести в STL или UP3 формат).

Печатать буду здесь: http://3dfactory.com.ua/zakazat_3D_pechat на UP PLUS