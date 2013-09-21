Нужен приблизительный чертеж выставочного стенда

Необходимо отрисовать дом в 3 плоскостях Макет примерно как здесь: http://lake-house.ru/#flats/korpus4-back Интересуют сроки и стоимость выполнения работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть только фото стенда. Примерно по фото надо спроектировать модель.
Размер сторон стенда: 5мх4м.
Высота самых высоких колонн: 3м.
Высота низких колонн: 2м.
Наполнение шкафчиками и стеллажами: порядок и дизайн по усмотрению исполнителя.
Чертеж: вид справа, вид спереди, вид сверху. в формате jpg.
Дизайн проект 3D виды: 3-4 стороны. в формате jpg.
- Похожие заказы
- $10003D-графика15 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброе время, суток! Нужен вращающийся остров. На острове последовательно меняют друг друга объекты: 1 — высотное здание (небоскрёб), 2 — фабрика (или нечто подобное с производственной трубой), 3 — строительная техника (сразу неск штук одним объектом -автокран+самосвал+бульдозер) объекты желательно прорисованы ...3D-графика5 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать общую картинку на тему "строительство" для небольшого сайта по строительному оборудованию. Подробное ТЗ в архиве с сопутствующим материалом. Готовы рассматривать предложения от специалистов: С высоким уровнем работ и уровнем выше среднего, С полным портфолио, С ...3D-графика4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 3д изображения вагончиков-бытовок (они между собой очень похожи, отличаются лишь размеры и планировка). 6.2$ за1 изображение.3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна обложка для DVD курса, не шаблон - индивидуальная, примерно как на прилагающейся картинке, срок 1-2 дня3D-графика19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $90
Доброго дня. Нам необходимо создать 6 3д изображений состава гибкой черепицы (они между собой очень похожи) и 6 3д изображений состава водосточной трубы.3D-графика11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть фото бутылочки настойки (см. приложение). Чтобы не фотографировать и обрабатывать несколько сотен таких бутылочек, требуется нарисовать их. Берется 1 бутылочка и на нее виртуально наклеивается наклейка. Наклейки все есть в формате jpg. Рисунок должен ...3D-графика1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Необходимо делать фигуры различных животных по аналогичной схеме сборки. (образец в прикреплённых фотографиях) На выходе должны быть; подетальная карта раскроя для станка ЧПУ (лазер CO2) в формате cdr и dwg с пронумерованными деталями ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно помочь мне найти бесплатную 3d модель на новогоднюю тематику (пример того, что нравится - в аттаче. Можно отдельно найти модели елки и домика) и адаптировать ее для печати на 3d принтере (размеры указать, перевести ...3D-графика1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать 3д модели квартир по плану с простой мебелью и отделкой для застройщика. Примеры смотреть во вложении. Необходимо будет создать 6-7 моделей (по согласованию). Цена договорная.3D-графика10 заявокЗакрыт10 лет назад