Нужен приблизительный чертеж выставочного стенда

$50
3D-графикаЗавершен1 заявка216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть только фото стенда. Примерно по фото надо спроектировать модель.

Размер сторон стенда: 5мх4м.

Высота самых высоких колонн: 3м.

Высота низких колонн: 2м.

Наполнение шкафчиками и стеллажами: порядок и дизайн по усмотрению исполнителя.

Чертеж: вид справа, вид спереди, вид сверху. в формате jpg.

Дизайн проект 3D виды: 3-4 стороны. в формате jpg.

10 лет назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
olegye
Олег 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 дней назад
10 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена на отлично! Все четко и быстро. Рекомендую!!!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Отрисовка модели дома в 3D-Max

    $1000

    Необходимо отрисовать дом в 3 плоскостях Макет примерно как здесь: http://lake-house.ru/#flats/korpus4-back Интересуют сроки и стоимость выполнения работ

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Остров с элементами

    Доброе время, суток! Нужен вращающийся остров. На острове последовательно меняют друг друга объекты: 1 — высотное здание (небоскрёб), 2 — фабрика (или нечто подобное с производственной трубой), 3 — строительная техника (сразу неск штук одним объектом -автокран+самосвал+бульдозер) объекты желательно прорисованы ...

    3D-графика5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется моделинг изображения

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать общую картинку на тему "строительство" для небольшого сайта по строительному оборудованию. Подробное ТЗ в архиве с сопутствующим материалом. Готовы рассматривать предложения от специалистов: С высоким уровнем работ и уровнем выше среднего, С полным портфолио, С ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 3d бытовки

    Необходимо создать 3д изображения вагончиков-бытовок (они между собой очень похожи, отличаются лишь размеры и планировка). 6.2$ за1 изображение.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется рисовать бутылочки с наклейкой

    Есть фото бутылочки настойки (см. приложение). Чтобы не фотографировать и обрабатывать несколько сотен таких бутылочек, требуется нарисовать их. Берется 1 бутылочка и на нее виртуально наклеивается наклейка. Наклейки все есть в формате jpg. Рисунок должен ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 3D моделирование

    Добрый день. Необходимо делать фигуры различных животных по аналогичной схеме сборки. (образец в прикреплённых фотографиях) На выходе должны быть; подетальная карта раскроя для станка ЧПУ (лазер CO2) в формате cdr и dwg с пронумерованными деталями ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Найти и адаптировать 3d модель для 3d принтера

    Нужно помочь мне найти бесплатную 3d модель на новогоднюю тематику (пример того, что нравится - в аттаче. Можно отдельно найти модели елки и домика) и адаптировать ее для печати на 3d принтере (размеры указать, перевести ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать 3д модели квартир

    Необходимо создать 3д модели квартир по плану с простой мебелью и отделкой для застройщика. Примеры смотреть во вложении. Необходимо будет создать 6-7 моделей (по согласованию). Цена договорная.

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад