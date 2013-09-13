Остров с элементами

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо разработать общую картинку на тему "строительство" для небольшого сайта по строительному оборудованию. Подробное ТЗ в архиве с сопутствующим материалом. Готовы рассматривать предложения от специалистов: С высоким уровнем работ и уровнем выше среднего, С полным портфолио, С ...