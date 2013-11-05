Отрисовка векторных макетов одежды

Задача довольно проста, имеются порядка 20 категорий одежды:

- футблоки

- рубашки

- поло

- фартуки

и т.д (Полный список предоставим)

Нужно на каждый раздел отрисовать векторную продукцию в карандаше.

Пример в прикреплённом файле.

Если Мы Вас выбрали, и у Вас всё ок - в дальнейшем на постоянной основе нужно будет их дорисовывать, пришивать карманы, фасоны менять и т.д

Оставляйте пожалуйста свои контакты.

Портфолио (обязательно) - если нет, то попробуйте рубашку в цвете перевести в карандаш.

Указывайте сумму, и примерную реализацию по срокам.