Смоделировать витрину островка в ТРЦ

Нужно смоделировать и визуализировать витрину островка в ТРЦ. Черновой вариант смотрите в прикрепленном файле (там только правая часть витрины, левая - аналогичная). Мне нужна качественная визуализация с текстурами, стеклянными дверцами на трех нижних полках и выкладкой товара на витрине. В качестве товара будут выступать банки меда двух емкостей (0,5 и 1 литр) в нескольких цветовых вариантах. Материал витрины - дерево. Нужно сделать два цветовых варианта витрины.

Чертежи с размерами, схему выкладки товара и фотографии, желаемых материалов (в качестве текстуры не подойдут), я предоставлю.