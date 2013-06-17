Необходимо сделать 5 аналогичных картинок

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен11 заявок269 просмотров

Начинаем делать сайт, и заказчик хочет сделать примерно такие вот картинки. Кто может за это взяться? Сколько это стило б и сколько времени нужно? Приложил примеры, но копировать их один в один нельзя.

12 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

semarain
Эрика 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$540
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

semarain
Эрика 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад

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