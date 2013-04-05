Здравствуйте, Фрилансер! Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку. Исполнить за 48 часов. Подробности в ЛС.
3D обложка для электронной книги.
Здравствуйте, мне нужна обложка для моей электронной книги. Также нужно обработать книгу, растянуть по возможности. Что-то выделить...вообщем, на Ваше усмотрение. Нужно, чтобы книга получилась страниц на 13-15.
Еще вопрос. Занимаетесь ли вы обработкой видео? Если я запишу несколько коротких видео, могу ли я на Вас рассчитывать? Сколько это будет стоить?
Вот ссылка, где можно посмотреть название и автора книги. http://sviridovpro.ru/vlastgolosa-book/
Жду Вашего ответа.
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