3D обложка для электронной книги.

Здравствуйте, мне нужна обложка для моей электронной книги. Также нужно обработать книгу, растянуть по возможности. Что-то выделить...вообщем, на Ваше усмотрение. Нужно, чтобы книга получилась страниц на 13-15.

Еще вопрос. Занимаетесь ли вы обработкой видео? Если я запишу несколько коротких видео, могу ли я на Вас рассчитывать? Сколько это будет стоить?

Вот ссылка, где можно посмотреть название и автора книги. http://sviridovpro.ru/vlastgolosa-book/

Жду Вашего ответа.