Здравствуйте, Фрилансер! Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку. Исполнить за 48 часов. Подробности в ЛС.
Заменить текст в файле .aep .AEP
https://www.pond5.com/after-effect/22054232/animation-text-presentation-ae.html
Куплен этот ролик. Есть файл animate text presentation.aep
Нужно открыть файл в программе adobe after effects cs4 и заменить тексты в ролике.
Затем сохранить файл в разных расширениях.
В предложениях указывайте цену.
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