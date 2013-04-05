Заменить текст в файле .aep .AEP

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Закрыт6 заявок204 просмотра

https://www.pond5.com/after-effect/22054232/animation-text-presentation-ae.html

Куплен этот ролик. Есть файл animate text presentation.aep

Нужно открыть файл в программе adobe after effects cs4 и заменить тексты в ролике.

Затем сохранить файл в разных расширениях.

В предложениях указывайте цену.

12 лет назад
litvin
Максим 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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