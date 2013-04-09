Смоделировать лепнину в 3д

Нужно смоделировать несколько лепных элементов в 3д

Строго едитабл поли + мешсмуз

Моделировать можно без фанатизма, по возможности оптимизировать какието элементы.

Должно быть лишь достаточно похоже.

Не срочно, в течении недели, но начать нужно сразу.

Оплата только поэтапная яндекс-деньгами.

Очень волнует стоимость работы. Буду выбирать по деньгам, а не по портфолио.