Создать видео в 3D-max

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Закрыт3 заявки236 просмотров

Создать видео в 3D-max.

Часть 1.

Необходимо создать в 3D-max комнату в стиле космического корабля с большой смотровой площадкой.

В видео должны быть динамические элементы, например: приборная панель в смотровой площадке, летящие кометы, динамические корабли, голографические элементы и т.п.

Данное видео необходимо подготовить для съемки на хромакее.

Видео должно быть полностью адаптировано под съемку людей в полный рост и по пояс в хромакее.

«Длительность» космической комнаты порядка 20-50 секунд (зацикленная).

Часть 2.

Нужно встроить и обработать готовое видео на хромокее в космическом интерфейсе.

(Т.е. чтобы человек был полностью интегрирован в видео).

Примечание.

Будет предоставлен исходник видео на хромакее. Т.е. надо вставить полностью отснятый и смонтированный материал.

3ds Max
12 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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