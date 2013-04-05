Создать видео в 3D-max.

Часть 1.

Необходимо создать в 3D-max комнату в стиле космического корабля с большой смотровой площадкой.

В видео должны быть динамические элементы, например: приборная панель в смотровой площадке, летящие кометы, динамические корабли, голографические элементы и т.п.

Данное видео необходимо подготовить для съемки на хромакее.

Видео должно быть полностью адаптировано под съемку людей в полный рост и по пояс в хромакее.

«Длительность» космической комнаты порядка 20-50 секунд (зацикленная).

Часть 2.

Нужно встроить и обработать готовое видео на хромокее в космическом интерфейсе.

(Т.е. чтобы человек был полностью интегрирован в видео).

Примечание.

Будет предоставлен исходник видео на хромакее. Т.е. надо вставить полностью отснятый и смонтированный материал.