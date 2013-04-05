Промышленный дизайн мобильного дисплея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок190 просмотров

Эскизы здесь - http://5.1fbm.com/issues/5832

Разработать 3Д модели и презентационные буклеты следующего устройства

эскизы прилагаются

Стоимость моделирования 1500 руб - оплата в середине мая 2013 года + % от прибыли при запуске в производство

Мобильно-стационарный дисплей с двумя экранами

аналог есть тут - http://www.mmt2.com/products/ который слева вложен айпад - т.е. он не 2 экранный

в презентационных материалах картинки выведенные на оба экрана взять отсюда http://arn55555.blogspot.ru/ которые с черно-синей палитрой

разрешение экранов как у макбук ретина 2880х1800 - поэтому картинки на экране моделировать реально с раскладкой на это разрешение

Два входа USB3 и HDMI у каждого экрана - т.е. итого 4 - располагаются на центральном цилиндрическом блоке

Вход питания/ в комплекте блок питания

Толщина корпусов по 10-12 мм для размещения аккумуляторов

Варианты использования

При использовании дисплея

Мобильно (развернут)

1) альбомная ориентация - поддерживается ножкой ( тип1 )

2) портретная ориентация - поддерживатеся рамкой

3) альбомная/портретная - плашмя лежит на поверхности

Стационарно

1) альбомная ориентация - поддерживается ножкой телескопической ( тип2 )

2)портретная ориентация - поддерживается ножкой телескопической (тпи2 )

Все это хозяйство упаковывается в ноутбучную сумку типа того http://www.nextcomputing.com/products/portable-monitors

ЭКраны соединятся на центральном блоке цилиндрической формы, на нем же располагаются все порты

Самое главное продумать принципиально конструкцию ножки рамки которая тоже должна разбираться и служит и ножкой и рамкой и телескопической рамкой

Обязательно

найти фирмы в Китае кто согласится произвести пилотный образец

12 лет назад
a1FFBM
47 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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