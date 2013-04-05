Здравствуйте, Фрилансер! Для инфопродукта нужен дизайн обложки , потом дизайн нужно превратить в 3Д коробку. Исполнить за 48 часов. Подробности в ЛС.
Промышленный дизайн мобильного дисплея
Эскизы здесь - http://5.1fbm.com/issues/5832
Разработать 3Д модели и презентационные буклеты следующего устройства
эскизы прилагаются
Стоимость моделирования 1500 руб - оплата в середине мая 2013 года + % от прибыли при запуске в производство
Мобильно-стационарный дисплей с двумя экранами
аналог есть тут - http://www.mmt2.com/products/ который слева вложен айпад - т.е. он не 2 экранный
в презентационных материалах картинки выведенные на оба экрана взять отсюда http://arn55555.blogspot.ru/ которые с черно-синей палитрой
разрешение экранов как у макбук ретина 2880х1800 - поэтому картинки на экране моделировать реально с раскладкой на это разрешение
Два входа USB3 и HDMI у каждого экрана - т.е. итого 4 - располагаются на центральном цилиндрическом блоке
Вход питания/ в комплекте блок питания
Толщина корпусов по 10-12 мм для размещения аккумуляторов
Варианты использования
При использовании дисплея
Мобильно (развернут)
1) альбомная ориентация - поддерживается ножкой ( тип1 )
2) портретная ориентация - поддерживатеся рамкой
3) альбомная/портретная - плашмя лежит на поверхности
Стационарно
1) альбомная ориентация - поддерживается ножкой телескопической ( тип2 )
2)портретная ориентация - поддерживается ножкой телескопической (тпи2 )
Все это хозяйство упаковывается в ноутбучную сумку типа того http://www.nextcomputing.com/products/portable-monitors
ЭКраны соединятся на центральном блоке цилиндрической формы, на нем же располагаются все порты
Самое главное продумать принципиально конструкцию ножки рамки которая тоже должна разбираться и служит и ножкой и рамкой и телескопической рамкой
Обязательно
найти фирмы в Китае кто согласится произвести пилотный образец
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