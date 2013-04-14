Визуализация котельни

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок130 просмотров

Требуется визуализация оборудования котельни,пример того что нужно в атаче!

12 лет назад
anton766
Антон 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$400
5 дней

Заявки фрилансеров

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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