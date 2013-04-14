Начинаем делать сайт, и заказчик хочет сделать примерно такие вот картинки. Кто может за это взяться? Сколько это стило б и сколько времени нужно? Приложил примеры, но копировать их один в один нельзя.
Необходим дизайнер
Необходимо сделать несколько логотипов, в 3D, это значит что изображение должно быть объемным.
В заявках пожалуйста указывате стоимость работ, а так же ссылки на ваши портфолио, и кратко о себе.
Дизайнер требуется в команду, потому тем фрилансерам которые любят пропадать, брать предоплату и делать тоже самое - мимо.
Заявки фрилансеров
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