Необходим дизайнер

Необходимо сделать несколько логотипов, в 3D, это значит что изображение должно быть объемным.

В заявках пожалуйста указывате стоимость работ, а так же ссылки на ваши портфолио, и кратко о себе.

Дизайнер требуется в команду, потому тем фрилансерам которые любят пропадать, брать предоплату и делать тоже самое - мимо.