Необходимо нарисовать 4 символа http://pumpshooter.com/oRzxktsj , в определенном стиле http://pumpshooter.com/YDDuhCrg для татуировки. Стиль показан как пример, но в принципе что-то такое и хотелось бы: детали и варианты надо обсудить. ...
Автомат газводы.
Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!
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