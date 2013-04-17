Автомат газводы.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен4 заявки147 просмотров

Ув.фрилансеры,нужно в короткие сроки визуализировать советский автомат газводы!пишите цену-срок исполнения!

12 лет назад
Dreyk766
Якунин 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Артем полностью выполнил поставленную задачу был терпелив,с учётом некоторых правок выполнил работу немного быстрей чем планировалось,спасибо. качеством работы остался доволен.
Отличный заказчик,четкое формулирования т.з.

Заявки фрилансеров

artminaev
Артем 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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