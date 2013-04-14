Дизайн тату

Необходимо нарисовать 4 символа http://pumpshooter.com/oRzxktsj , в определенном стиле http://pumpshooter.com/YDDuhCrg для татуировки.

Стиль показан как пример, но в принципе что-то такое и хотелось бы: детали и варианты надо обсудить.

Есть ли люди, которым интересно этим заняться и какова цена вопроса!? :-)