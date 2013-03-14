fork0s1gan

Андрей fork0s1gan

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Johnnyblaze
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Разработка интернет-магазина под ключ
Андрей, очень хороший заказчик.
Полностью довольны сотрудничеством с Алексеем и очень рады, что выбрали именно его для разработки интернет-магазина! Работа выполнена в полном объёме и даже сверх того (а это огромный комплекс задач учитывая сложность самого проекта и огромный список требований к нему). Практически всё время Алексей был на связи, давал консультации по скайпу и оперативно реагировал на замечания и предложения. Алексей, показал себя как ответственный и высококлассный специалист, умеющий слушать и самое главное слышать! С удовольствием будем работать с Алексеем и дальше. Безусловно рекомендуем обращаться к нему!
Ответный отзыв
stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Необходим рерайтинг курсовой работы.
Очень комфортно работать с Андреем! Всегда на связи. Четкое ТЗ. Все детали работы и сотрудничества с ним можно обсудить и согласовать. Своевременная оплата, тактичность, приятное общение. Рекомендую!
Елена выполнила работу чётко, грамотно и даже раньше срока, который, кстати говоря, был весьма сжатый! Рекомендую как ответственного исполнителя, отвечающего за свои слова и за свою работу!
Ответный отзыв
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Требуется опытный SEO-копирайтер
Прекрасное сотрудничество, очень довольна! Рекомендую Андрея, как ответственного заказчика.
Очень доволен сотрудничеством! Анна опытный профессионал. Помогает моему проекту замечательными текстами и ценными советами по SEO. Буду обращаться к ней и дальше!
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