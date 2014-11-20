fox-malder

Приложение связано с онлайн-системой профессиональной подготовки Что конкретно мы хотим сделать: В приложении когда Вы заходите на страницу с четырьмя блоками «Загрузить», «Содержание курса», «Участники», «Помощь» - при переходе на «Загрузить» там есть три кнопки – ...
Анатолий Серов fox-malderfox-malder
36 летРоссия/Набережные Челны
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт9 лет назад
цена разработки приложения ? тз в файле приложеноМобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
В основном приложение будут предназначены для перевозчиков! Заказчик регистрируется на сайте, выкладывает свой груз с параметрами на сайт и всё. Перевозчик тоже регистрируется на сайте своими параметрами авто, и тоже выкладывает на сайт. ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
есть старый допотопный сайт , который выглядит некрасиво . нужно : нужно сделать сайт современным, привлекательным и продающим . добавить разделы в сайт : 1) запись на прием 2) ссылки и окошки на соц.сети 3) добавить ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт9 лет назад