Исправление багов

Приложение связано с онлайн-системой профессиональной подготовки

Что конкретно мы хотим сделать:

В приложении когда Вы заходите на страницу с четырьмя блоками «Загрузить», «Содержание курса», «Участники», «Помощь» - при переходе на «Загрузить» там есть три кнопки – «Выбрать фотоальбом», «Сделать фото или видео» и «Записать аудио». Ни одна из опций не работает.

Когда заходите , там есть раздел «Мой профиль» и там – «Мои личные файлы». Нам нужно, чтобы из приложения файлы загружались туда.

исправить баг -пишите сразу цену