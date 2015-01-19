Исправление багов

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок110 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приложение связано с онлайн-системой профессиональной подготовки

Что конкретно мы хотим сделать:

В приложении когда Вы заходите на страницу с четырьмя блоками «Загрузить», «Содержание курса», «Участники», «Помощь» - при переходе на «Загрузить» там есть три кнопки – «Выбрать фотоальбом», «Сделать фото или видео» и «Записать аудио». Ни одна из опций не работает.

Когда заходите , там есть раздел «Мой профиль» и там – «Мои личные файлы». Нам нужно, чтобы из приложения файлы загружались туда.

исправить баг -пишите сразу цену

9 лет назад
fox-malder
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Модуль для приложений на Android и iOS

    Необходимо разработать модуль для Android и iOS на базе платформы iBuildApp. (тех. документация по платформе для разработчика _http://russia.ibuildapp.com/developers.help.php) ТЗ: Что должен уметь модуль: Определять текущее местоположение Прокладывать маршрут от текущего местоположения до конечной точки используя либо гугл карты, либо яндекс ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Мобильное приложение

    Возможности моб. приложения Карта (показ на карте gps координат пользователя.) Отображение на карте gps координат сообщений. ( в приходящих сообщении приходят координаты) Отображение координат друзей на карте (если у них установлено приложение) Приложение отправляет координаты на сервер Отправка данных ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа для iOs и Андроид

    Программа для iOs и Андроид. 2 версии - одна бесплатная (с рекламой), вторая платная. Функционально почти одинаковые. На 2-х языках - английский и русский. Пример приложен - шар предсказаний. Рендомный выбор ответа - всего 20 ответов. ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменения в taxoid.apk

    Внести изменения в программу для мобильного для таксистов taxid.apk (можно скачать в интернете), а именно чделаиь возможность выставления автозахвата более 1000 метров и обновление списка заказов 1 раз в 0.5-1 сек. Цена и сроки. Спасибо.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо разработать приложение

    Android-разработчик Необходимо разработать приложение, которое может выводить в экран "звонилки" андроида текстовую информацию в виде списка, который возможно листать, как на изображении, приведенном для примера (дизайн может быть другим). Отображение информации необходимо в момент звонка входящего, ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание нескольких мобильных приложений

    $500

    Поочередное создание нескольких мобильных приложений под iOS (android): - приложение с картой, геопозиционированием, размещением объектов, фильтрацией объектов по признакам, возможностью добавления объекта пользователем, с возможностью комментирования объектов - приложение интернет радио - приложение с функцией фотографирования и обработки ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка мобильного приложения для IOS и Android

    Нужно приложение для заказа такси (Аналогичные проекты: www.gettaxi.ru, www.intaxi.ru, www.mytaxi.com.)+ выбор оплаты безналом (списание денежных средств с номера телефона), отслеживание авто по месту нахождения клиента.А для водителя отслеживания заказов, которые будут появляться на экране. Какова ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад