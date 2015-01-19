Программа для iOs и Андроид.

2 версии - одна бесплатная (с рекламой), вторая платная.

Функционально почти одинаковые. На 2-х языках - английский и русский.

Пример приложен - шар предсказаний. Рендомный выбор ответа - всего 20 ответов.

Графики пока нет. Этот вопрос решается быстро после согласования проекта.

От Вас - цена, срок, опыт (примеры выполненных работ).

Размещение в Сторе и Маркете желательно.

В пояснение. Это тестовая программа. Далее запланированы более сложные и

интересные проекты. Так что надеюсь на долговременное сотрудничество.