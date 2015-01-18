Приложение предлагает нам сделать оценку самочувствия, запоминает ее и позволяет выгрузить данные в файл. Подробнее описание и изображение в файле. ТЗ сделал более подробное, кто делал заявки можете их обновить. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать приложение под Android.
Обсуждение проекта только у меня в офисе в Москве.
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