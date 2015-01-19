Мобильное приложение

Возможности моб. приложения

Карта (показ на карте gps координат пользователя.)

Отображение на карте gps координат сообщений. ( в приходящих сообщении приходят координаты)

Отображение координат друзей на карте (если у них установлено приложение)

Приложение отправляет координаты на сервер

Отправка данных о текущей зарядке устройства на котором установлено приложение.

Возможность отправить готовые (шаблоны) сообщения пользователю на (mail или sms )

Возможность добавлять и видеть координаты друзей у которых установлено приложение.

Возможность отключать показ своего положения для друзей

Отправить сообщение из формы на сервер

Отправить сообщение определённого формата на сервер.

Обратный отсчет (таймер) после на нажатия кнопки

Поставить на паузу Обратный отсчет (таймер)

Определение номера телефона на котором установлено приложение и оправка данных на сервер

Определение установлено у пользователя соц. приложения или нет.

получение сообщений с сервера и ответ на них

Кнопка понравилось

Дизайн можем предоставить.

Указать примерные сроки разработки

Стоимость указать в рублях.

Обязательно предварительное протопирование online. (оплата отдельно)

Разработка по Android и iOS