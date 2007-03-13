Ищу человека на создание сайтов на joomla (большинство) и как исключение Битрикс (есть ли опыт?). Нужен дизайн, верстка в шаблон под CMS, настройка компонентов (заполнение 5-7 страниц текстом, более оплачивается отдельно), набор компонентов для всех ...
Милютин Алексей fragmarwfragmarw
Ищу человека на создание сайтов на joomla (большинство) и как исключение Битрикс (есть ли опыт?). Нужен дизайн, верстка в шаблон под CMS, настройка компонентов (заполнение 5-7 страниц текстом, более оплачивается отдельно), набор компонентов для всех задач мною стандартизован. Мои условия - обычно общая стоимость сайта - 32000 рублей (индивидуальный дизайн), готов платить около 20000 за всю Вашу работу. Сроки на весь проект до 1 месяца. Ответ напишите пожалуйста на [email protected] Есть ли возможность связаться по Skype?
Сторонние CMS использовать не будем.
Жду примеров своих работ на свой электронный ящик, лучше звоните. Рассматриваю только из Спб и ближайшей области.
С уважением, Милютин Алексей Александрович, директор.
Проект "Бригада - клуб строительных знакомств".
Компания “Бригада-Клуб”.
Тел: 8 (921) 319-60-22
Сайт: www.brigada.biz
E-mail: [email protected]
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