fragmarw

Милютин Алексей fragmarw

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Ищу человека на создание сайтов на joomla (большинство) и как исключение Битрикс (есть ли опыт?). Нужен дизайн, верстка в шаблон под CMS, настройка компонентов (заполнение 5-7 страниц текстом, более оплачивается отдельно), набор компонентов для всех задач мною стандартизован. Мои условия - обычно общая стоимость сайта - 32000 рублей (индивидуальный дизайн), готов платить около 20000 за всю Вашу работу. Сроки на весь проект до 1 месяца. Ответ напишите пожалуйста на [email protected] Есть ли возможность связаться по Skype?

Сторонние CMS использовать не будем.

Жду примеров своих работ на свой электронный ящик, лучше звоните. Рассматриваю только из Спб и ближайшей области.

С уважением, Милютин Алексей Александрович, директор.

Проект "Бригада - клуб строительных знакомств".

Компания “Бригада-Клуб”.

Тел: 8 (921) 319-60-22

Сайт: www.brigada.biz

E-mail: [email protected]

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