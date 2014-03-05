— веб-дизайн:
Создание макета главной страницы от 100 у.е.
Отдельно второстепенные — от 15 у.е./шт.
Сроки на создание главной страницы 3–6 рабочих дней
Сроки на создание второстепенных 1–2 дня
— логотипы, визитки, фирменный стиль
— Flash-баннеры
— разработка рекламных макетов
— верстка каталогов, прайсов
— брошюры, плакаты
— ретушь и цветокоррекция фотографий
ГАРАНТИРУЮ:
— Четкое соблюдение сроков.
— Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
— Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
— Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
— Техническое задание — Предоплата 50% — Утверждение работы клиентом — Остаток оплаты — Все исходные материалы
— Расчет в рублях принимается по курсу 35 руб (webmoney, QIWI)
— Расчет в гривне по курсу по текущему курсу приватбанка
— Расчет долларах (webmoney)
Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Предоплата 50%.
3. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц)
4. Утверждение
5. Создание дизайна
6. Утверждение
7. Создание дизайна второстепенных страниц
8. Оплата остальных 50%
Работа только по предоплате 50%
(095) 218-96-13
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