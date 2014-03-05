— веб-дизайн:

Создание макета главной страницы от 100 у.е.

Отдельно второстепенные — от 15 у.е./шт.

Сроки на создание главной страницы 3–6 рабочих дней

Сроки на создание второстепенных 1–2 дня

— логотипы, визитки, фирменный стиль

— Flash-баннеры

— разработка рекламных макетов

— верстка каталогов, прайсов

— брошюры, плакаты

— ретушь и цветокоррекция фотографий

ГАРАНТИРУЮ:

— Четкое соблюдение сроков.

— Качественную работу (не ниже чем в портфолио)

— Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

— Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

— Техническое задание — Предоплата 50% — Утверждение работы клиентом — Остаток оплаты — Все исходные материалы

— Расчет в рублях принимается по курсу 35 руб (webmoney, QIWI)

— Расчет в гривне по курсу по текущему курсу приватбанка

— Расчет долларах (webmoney)

Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Предоплата 50%.

3. Создание прототипов (главной + второстепенных страниц)

4. Утверждение

5. Создание дизайна

6. Утверждение

7. Создание дизайна второстепенных страниц

8. Оплата остальных 50%

Работа только по предоплате 50%

(095) 218-96-13

[email protected]