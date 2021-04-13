Добрый день.Задание номер 1.Необходимо :1. Найти форумы про майнинг (форумы про криптовалюту в частности где есть обсуждения майнинга)2. Пройти регистрацию (почту для регистраций выдаю)3. Создание обсуждение Второе задание будет для этих же форумов, только с другого аккаунта ...