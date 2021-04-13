Команда волонтерів шукає трафік для залучення замовлень на послугу написів за донат на снарядах та мінах. Є телеграм-канал UkraineBomb та Instagram UkraineBomb450. Запрошуємо ідейних волонтерів долучитися до нашої справи.
- $20Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрытгод назад
- $10
Требуется разработать логотип для военного шеврона или патча, включая изображение мины 82/120мм или снаряда 155мм. Слоган: 'Доставка піз*и'. При наличии успешного сотрудничества возможна работа над мерчем.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрытгод назад
- $10
Необхідно зібрати 1000-2000 учасників у Telegram, які залишали коментарі, для подальшої розсилки. Потрібна допомога у рекламі для каналу UkraineBomb.Продажи и лиды4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Необхідно зібрати 250 підписників в Instagram та організувати за ними розсилку в Telegram. Виконати завдання потрібно з акцентом на залучення потенційних клієнтів.Продажи и лиды5 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Требуется разработать мемы с участием Boss Bull и президента Сальвадора. Важно, чтобы текст был на английском языке. Приложены примеры мемов и изображения Boss Bull. Чем оригинальнее и смешнее будут мемы, тем лучше!Баннеры8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется запись аудио длиной 8-12 секунд с мужским голосом, максимально похожим на существующий. В аудио необходимо поздороваться с человеком по имени и сказать несколько слов. Отправка аудио производится через голосовой Telegram.Аудиомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $80
Требуется разработать логотип для криптовалюты KON. Основной персонаж на выбор: акула, пираня или конь. Срок выполнения 1-3 дня. Высокая оплата за качество работы. После одобрения логотипа возможно выполнение дополнительного задания по созданию анимированных стикеров.Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать прайс + просчет в $ и % Около 30-50 позиций. Гугл форма или любой удобный сервис. Жду примеры и стоимость.Бухгалтерские услуги4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день.Задание номер 1.Необходимо :1. Найти форумы про майнинг (форумы про криптовалюту в частности где есть обсуждения майнинга)2. Пройти регистрацию (почту для регистраций выдаю)3. Создание обсуждение Второе задание будет для этих же форумов, только с другого аккаунта ...Продажи и лиды2 заявкиЗакрыт4 года назад
У меня есть услуга, которую хочу предложить потенциальным клиентам и покупателям! Что меня интересует? - Увеличение кол-ва клиентов/покупателей на товар или услугу - Получения заявок без сайта - Получение ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
У меня есть услуга, которую хочу предложить потенциальным клиентам и покупателям! Что меня интересует? - Увеличение кол-ва клиентов/покупателей на товар или услугу - Получения заявок без сайта - Получение ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разместить объявление на досках! Просьба писать количество досок, цену и сроки. Тематика : "Рекламное агенство" Будет всего 4 разных заказа: 1. Украинские доски 2. Россия 3. ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Необходимо скопировать лендинг-сайт. Что нужно: 1. Главная страница (все блоки) (в идеале на кнопке "Buy token" при нажатии выпалывающие окно с реквизитами для оплаты) пример на ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт4 года назад