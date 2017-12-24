💙 HTML
Привет! На протяжении 2-х лет занимаюсь тем, чем нравится, а именно фронтенд разработкой.
Что умею?
- Писать HTML и CSS понятные не только машине, но и человеку;
- Семантическая верстка;
- Валидность;
- Адаптивная верстка;
- Подключение и настройка JS скриптов любой сложности;
- SCSS/Bootstrap/JQuery/Gulp;
- Вёрстка будет выполнена по всем современным стандартам и требованиям. Кроссбраузерно (Последние 2-е версии браузеров, IE11+);
- Умею внимательно читать и задавать правильные вопросы;
Что могу показать?
Home: https://gurinovich.ru
Последние работы:
https://ishtora-template.gurinovich.ru
https://technomart.gurinovich.ru
Контакты
электропочта: [email protected]
Telegram: @fxmylie
Skype: [email protected]
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Портфолио
- Адаптивная вёрстка117 просмотров