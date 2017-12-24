fxmylie

Роман fxmylie

 
31 годРоссия/Красноярск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
&#128153; HTML

Привет! На протяжении 2-х лет занимаюсь тем, чем нравится, а именно фронтенд разработкой.

Что умею?

  • Писать HTML и CSS понятные не только машине, но и человеку;
  • Семантическая верстка;
  • Валидность;
  • Адаптивная верстка;
  • Подключение и настройка JS скриптов любой сложности;
  • SCSS/Bootstrap/JQuery/Gulp;
  • Вёрстка будет выполнена по всем современным стандартам и требованиям. Кроссбраузерно (Последние 2-е версии браузеров, IE11+);
  • Умею внимательно читать и задавать правильные вопросы;

﻿Что могу показать?

Home: https://gurinovich.ru

Последние работы: 

https://ishtora-template.gurinovich.ru

https://technomart.gurinovich.ru

Контакты

электропочта: [email protected]

Telegram: @fxmylie

Skype: [email protected]

JavascriptHTMLCSSBootstrapjQuerySCSSGulp
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