💙 HTML

Привет! На протяжении 2-х лет занимаюсь тем, чем нравится, а именно фронтенд разработкой.

Что умею?

Писать HTML и CSS понятные не только машине, но и человеку;

Семантическая верстка;

Валидность;

Адаптивная верстка;

Подключение и настройка JS скриптов любой сложности;

SCSS/Bootstrap/JQuery/Gulp;

Вёрстка будет выполнена по всем современным стандартам и требованиям. Кроссбраузерно (Последние 2-е версии браузеров, IE11+);

Умею внимательно читать и задавать правильные вопросы;

﻿Что могу показать?

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Контакты

электропочта: [email protected]

Telegram: @fxmylie

Skype: [email protected]