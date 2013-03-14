gSom

Боровков gSom

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Заполнение характеристик товаров(муз. инструменты)

    Необходимо заполнить шаблон в Excel, используя описания товаров с тематического сайта (подробности в личной переписке), либо с сайта-производителя. Для каждой группы товаров в таблицу прописываются конкретные характеристики товаров. Если описание внести нет возможности, строка ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Привлечение пользователей в группу вКонтакте

    Необходимо привлечь в группу вКонтакте 1000 человек. Интересуют исключительно "живые" люди, т.е. не боты, целевая аудитория. Регион: Пенза Тема: музыкальные инструменты. Также интересует размещение информации и рекламы на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описания музыкальных инструментов

    $2000

    Сайту, занимающемуся продажей музыкальных инструментов, требуется фрилансер для написания описаний и добавления фотографий этих самых инструментов. Требования: -Уникальность текста 95% по АДВЕГО -Отсутствие на фотографиях логотипов конкурентов ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$600
10 баллов
12 лет назад
Описания музыкальных инструментов
Кто ищет идеального заказчика, тому нужно попасть в проект Никиты:) Интересные задания, оплата отличная и в четко установленный срок, хорошие объемы и всегда можно уточнить рабочие моменты. Продолжаю с удовольствием работать на Никиту и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжительным и продуктивным!
Очень качественное исполнение, всем доволен
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