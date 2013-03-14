Кто ищет идеального заказчика, тому нужно попасть в проект Никиты:) Интересные задания, оплата отличная и в четко установленный срок, хорошие объемы и всегда можно уточнить рабочие моменты. Продолжаю с удовольствием работать на Никиту и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжительным и продуктивным!