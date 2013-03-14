Необходимо заполнить шаблон в Excel, используя описания товаров с тематического сайта (подробности в личной переписке), либо с сайта-производителя. Для каждой группы товаров в таблицу прописываются конкретные характеристики товаров. Если описание внести нет возможности, строка ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо привлечь в группу вКонтакте 1000 человек. Интересуют исключительно "живые" люди, т.е. не боты, целевая аудитория. Регион: Пенза Тема: музыкальные инструменты. Также интересует размещение информации и рекламы на ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2000
Сайту, занимающемуся продажей музыкальных инструментов, требуется фрилансер для написания описаний и добавления фотографий этих самых инструментов. Требования: -Уникальность текста 95% по АДВЕГО -Отсутствие на фотографиях логотипов конкурентов ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$600
10 баллов
12 лет назад
Кто ищет идеального заказчика, тому нужно попасть в проект Никиты:) Интересные задания, оплата отличная и в четко установленный срок, хорошие объемы и всегда можно уточнить рабочие моменты. Продолжаю с удовольствием работать на Никиту и надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжительным и продуктивным!
Ответный отзыв
Очень качественное исполнение, всем доволен