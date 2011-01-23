gabarit007

Сергей Зыщук gabarit007

 
35 летБеларусь/Брест
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Видеочат

    $500

    Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP stratus 1 (cirrus 1). Мне кажется ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание к тегам в WP

    Здравствуйте. Мне необходимо сделать так чтоб вверху каждого тега (не категории) выводилось уникальное описание, которое я сам впишу в админке. Использую версию WordPress 2.7 – в админке не выводится поле описания тегов. Спасибо. Skype: gabarit007

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видеочат

    $500

    Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать видеочат группового общения

    $250

    Здравствуйте.Знакомы слова RTMFP, STRATUS, CIRRUS? Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP stratus ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать видеочат

    $100

    Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видеочат

    $500

    Видеоконференция на 6 человек большую роль будет играть портфолио и опыт работы в данной сфере есть три элемента с использованием MySQL использует технологию peer-to-peer (p2p) - передача видеопотока от одного пользователя другому без особой нагрузки на сервер для данной ...

    MySQLFlash
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад