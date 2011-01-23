gabarit007

Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP stratus 1 (cirrus 1). Мне кажется ...
- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо сделать так чтоб вверху каждого тега (не категории) выводилось уникальное описание, которое я сам впишу в админке. Использую версию WordPress 2.7 – в админке не выводится поле описания тегов. Спасибо. Skype: gabarit007Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте.Знакомы слова RTMFP, STRATUS, CIRRUS? Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP stratus ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Есть видеочат группового общения. Когда в нём набирается несколько человек поговорить и за ними наблюдают ещё человек 10-15 то видео и звук начинают подаваться отрывками. В видеочате используется технология RTMFP стратус 1 (циррус 1). Программист ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Видеоконференция на 6 человек большую роль будет играть портфолио и опыт работы в данной сфере есть три элемента с использованием MySQL использует технологию peer-to-peer (p2p) - передача видеопотока от одного пользователя другому без особой нагрузки на сервер для данной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад