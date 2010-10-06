Требуется 2D художник для отрисовки мобильных игр на платформе iphone, android. Условия: оплата только после завершения проекта, т.е на этапе разработки работа не оплачивается, исключительно на энтузиазме, своего рода работа на перспективу, после релиза приложения, выплачиваются ...