Требуется 2D художник для отрисовки/анимации мобильных игр на платформе iphone, android. Ключевым моментом является – анимация! Отрисовка в фотошопе c сохранением по слоям анимации. Анимация – секвенция картинок (слоев), количество кадров не должно превышать ...
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- $500Анимация13 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 2D художник для отрисовки мобильных игр на платформе iphone, android. Условия: оплата только после завершения проекта, т.е на этапе разработки работа не оплачивается, исключительно на энтузиазме, своего рода работа на перспективу, после релиза приложения, выплачиваются ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется два художника, нарисовать примерно по 18 сцен для игры по мере готовности сценария, для долгосрочного сотрудничества! Пример сцены здесь: http://picasaweb.google.ru/gdv999/qeSppG?authkey=Gv1sRgCIO-wuiB982ZwQE#5524524023341007986 Бюджет указан за одну сцену.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт13 лет назад