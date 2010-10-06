gdv999

Дмитрий gdv999

 
38 летРоссия/Новокузнецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Требуется 2D художник

    $500

    Требуется 2D художник для отрисовки/анимации мобильных игр на платформе iphone, android. Ключевым моментом является – анимация! Отрисовка в фотошопе c сохранением по слоям анимации. Анимация – секвенция картинок (слоев), количество кадров не должно превышать ...

    AndroidPhotoshop
    Анимация13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка мобильных игр (iphone, android)

    Требуется 2D художник для отрисовки мобильных игр на платформе iphone, android. Условия: оплата только после завершения проекта, т.е на этапе разработки работа не оплачивается, исключительно на энтузиазме, своего рода работа на перспективу, после релиза приложения, выплачиваются ...

    Android
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сцены для игры

    $100

    Требуется два художника, нарисовать примерно по 18 сцен для игры по мере готовности сценария, для долгосрочного сотрудничества! Пример сцены здесь: http://picasaweb.google.ru/gdv999/qeSppG?authkey=Gv1sRgCIO-wuiB982ZwQE#5524524023341007986 Бюджет указан за одну сцену.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад