Сцены для игры

$100
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок271 просмотр
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Требуется два художника, нарисовать примерно по 18 сцен для игры по мере готовности сценария, для долгосрочного сотрудничества!

Пример сцены здесь: http://picasaweb.google.ru/gdv999/qeSppG?authkey=Gv1sRgCIO-wuiB982ZwQE#5524524023341007986

Бюджет указан за одну сцену.

13 лет назад
gdv999
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад