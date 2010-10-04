Сделать векторный рисунок по фотографии.

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки267 просмотров
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Нужно сделать векторный рисунок по фото .

13 лет назад
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Arakki
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$5
5 дней
Отличная работа, настоящий профессионал своего дела. Учел все требования и пожелания. Рекомендую.
Только положительные эмоции! Отличный, адекватный, приятный в общении заказчик. Людмила предоставила четкое техническое задание, быстрые корректировки. Работа оплачена без задержек. С меня ЖИРНЫЙ плюс! Всем советую.