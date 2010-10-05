Необходимо нарисовать 6-12 разных карт для игры в "Мафию" Карты примерно размером 5х7см Цвет ч\б
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Необходимо выполнить карандашный рисунок по фотографии
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