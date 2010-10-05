Рисунок по фотографии

Светлана, ещё раз хочу поблагодарить Вас за выполненную в столь короткие сроки, а самое главное качественную, работу. Света не только ответственный исполнитель, но ещё и приятная собеседница) В общем, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Ловите 10)