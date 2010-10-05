Рисунок по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок389 просмотров
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Необходимо выполнить карандашный рисунок по фотографии

13 лет назад
drftg
Антон 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
perfect_snail
Светлана 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Светлана, ещё раз хочу поблагодарить Вас за выполненную в столь короткие сроки, а самое главное качественную, работу. Света не только ответственный исполнитель, но ещё и приятная собеседница) В общем, от сотрудничества остались только положительные впечатления. Ловите 10)
Приятно было работать с Антоном. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем.
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