Перевести карту города в корел (вектор)

Необходимо придумывать дизайн рисунков для маникюра. Пример работ в прикреплённом файле. Если есть, куплю готовый каталог.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть карта города, необходима ее всю перенести в Корал (вектор).
карту можно взять либо с интернета map.google.com, яндекс карты,
http://www.1kz.biz/maps/almaty/
http://online.emap.kz/Map.asp?REQUEST=GetMapPage&NAME=1
город Алматы
перенести эту карту в Корал, в вектор..
кто сможет это сделать, сколько будет стоит?
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