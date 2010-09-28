Перевести карту города в корел (вектор)

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Есть карта города, необходима ее всю перенести в Корал (вектор).

карту можно взять либо с интернета map.google.com, яндекс карты,

http://www.1kz.biz/maps/almaty/

http://online.emap.kz/Map.asp?REQUEST=GetMapPage&NAME=1

http://map.almaty.kz/

город Алматы

перенести эту карту в Корал, в вектор..

кто сможет это сделать, сколько будет стоит?

13 лет назад
dimakz
38 летКанада
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад