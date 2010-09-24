Отрисовать слово

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка417 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отрисовать слово шрифтом с закругленными краями. 7 букв. Кириллицей. Сразу указывайте, пожалуйста, цену и ссылки на подобные работы.

13 лет назад
vaconi
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад