Отрисовать в векторе

$50
Иллюстрации и РисункиЗакрыт51 заявка558 просмотров
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Нужно отрисовать в векторном редакторе (корел, иллюстратор, да хоть автокад) рисунок, имеющийся в форме скана. Готовый результат должен быть пригоден для просмотра из-под корела.

После пробного чертежа постоянный объем (5-15 штук/мес) обеспечу.

Образец скину по запросу.

13 лет назад
ukon
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад