Изобразительное искусство

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок327 просмотров
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Нарисовать пастелью слона и жирафа, нарисовать осенний пейзаж (деревья осенние сухой кистью желытм, охорой, красным)

13 лет назад
cat_kroshka
Юлия 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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