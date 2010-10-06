Иллюстрации к статье.

Необходимо сделать 2 стилизованные авторские картинки - черно-белые к статье.

Тема статьи - критика на рынок "бережливого производства" в России. на консультантов и обучающие организации (преподавателей курсов).

Сюжет первой - волк в овечьей шкуре - с повязкой "LEAN" на голове или же с плакатом в руках "LEAN".

Сюжет 2-й картинки - надо придумать. Идея такая - что много денег уходит на обучение и проекты по бережливому производству, а эффекта практически нет.

стиль, типа как здесь:

http://img-fotki.yandex.ru/get/3203/kalininskiy.f/0_1e87c_48849698_XL

Бюджет - 500 WMR

Статья будет опубликована на очень посещаемом портале, а также в журналах